Termostato Smart ideale per Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant: sconto del 15% su Amazon

Il Termostato WiFi di Meross è un dispositivo intelligente che ti permette di controllare la temperatura della tua casa in modo semplice ed efficiente. Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant, ha tante funzionalità utili, un display LED digitale touchscreen e un modulo WiFi. Acquistalo ora su Amazon a soli 57,04€.

Il termostato è progettato per funzionare con le caldaie, garantendo un controllo preciso della temperatura all'interno della tua casa. Puoi impostare la temperatura desiderata e il termostato si assicurerà che l'ambiente sia sempre confortevole.

Il display LED digitale touchscreen inoltre rende la programmazione e il controllo della temperatura un gioco da ragazzi, adatto quindi anche per chi è alle prime armi. Puoi facilmente impostare gli orari di accensione e spegnimento per risparmiare energia quando non sei a casa.

La connessione tramite WiFi ti permette di controllare il termostato da remoto tramite l'app Meross sul tuo smartphone. Che tu sia in casa o fuori, hai il controllo completo sulla temperatura.

La compatibilità con Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant significa che puoi anche controllare il termostato con comandi vocali. Basta chiedere al tuo assistente virtuale di regolare la temperatura e il termostato obbedirà. In conclusione, è la soluzione ideale per chi cerca un modo intelligente per controllare la temperatura della propria casa senza spendere molti soldi.

Approfitta ora dello sconto del 15% disponibile solo su Amazon

