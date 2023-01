Termostato intelligente Tado° V3+ è in sconto ad un prezzo imperdibile su Amazon

Il termostato intelligente di tado° è progettato per fornire ai clienti ulteriori opzioni, semplificare il processo di installazione e funzionare con qualsiasi configurazione di riscaldamento. Il nuovo sensore di temperatura fornirà una lettura più precisa della temperatura dell'ambiente, garantendo al contempo maggiore potenza e comfort nelle loro case. Acquistalo ora su Amazon a soli 129,99€ invece di 219,99€.

Più sensori intelligenti in una stessa casa possono essere facilmente gestiti. Separando la lettura della temperatura, è possibile ottenere un sistema di controllo del clima domestico più accurato e senza problemi. È possibile installare altri termostati nello stesso spazio del termostato principale e utilizzarli per monitorare la temperatura della stanza. Con un termostato intelligente si ha un grande controllo sulle modalità di riscaldamento della casa, poiché si possono stabilire programmi per ogni stanza.

Ad esempio, si può desiderare una camera da letto più calda al mattino e un soggiorno più caldo la sera, a seconda della frequenza di utilizzo di ogni spazio. Mantenendo un controllo così preciso, si può sperare di ottenere il massimo risparmio energetico. Purtroppo l'impostazione deve essere effettuata manualmente e le programmazioni non possono essere copiate da una stanza all'altra.

La temperatura attuale può essere aumentata temporaneamente, mantenuta fino all'accensione successiva o attivata con un timer, il tutto dall'interno dell'app. L'app consente di scegliere per quanto tempo la temperatura impostata sul termostato rimarrà attiva. La homepage dell'app consente di scorrere tra le diverse zone di riscaldamento e la temperatura corrente di ciascuna zona può essere annullata tramite l'app.

Care & Protect è una soluzione software esclusiva rilasciata da tado° che monitora 24 ore su 24 i sistemi di riscaldamento domestici dei clienti per garantirne la salute e l'efficienza. Care & Protect è in grado di identificare i problemi di una caldaia, di fornire indicazioni su come correggerli o di consigliare un professionista e di contribuire a ridurre la probabilità di un guasto al sistema di riscaldamento, il tutto con l'obiettivo di mantenere la casa a una temperatura adeguata in ogni momento. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

