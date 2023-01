Termometro igrometro wireless ThermoPro in offerta a 25€

Un termometro igrometro come gli altri? No, altrimenti non staremo qui a perdere tempo a parlartene. Vero, negli ultimi tempi abbiamo assistito a una vera e propria invasione di questi prodotti, ma ThermoPro TP65 ha qualcosa di speciale che lo differenzia da tanti altri. Ha uno schermo molto più grande, quindi più facile da leggere qualunque sia la sua posizione grazie anche all'ampio touchscreen retroilluminato, registra le temperature giornaliere e le percentuali di umidità, e ha una portata pari a 60 metri, così da trasformarsi anche in un comodo dispositivo da esterno.

Il prezzo è di 25 euro, grazie allo sconto del 21% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico (32,99 euro).

Ottima offerta per il termometro igrometro wireless di ThermoPro

ThermoPro TP65 non solo offre una visione chiara della temperatura interna ed esterna, oltre alle percentuali di umidità, ma lo fa in maniera più precisa e accurata degli altri, grazie alla capacità di visualizzare le letture da ben 3 sensori remoti esterni. In questo modo riesci ad avere sempre un quadro chiaro della situazione, ideale se vivi in una casa di grandi dimensioni o con almeno un piano.

Un altro punto di forza è la possibilità di fissarlo a qualunque superficie metallica, grazie alla parte posteriore magnetica. Eventualmente lo puoi anche appendere a un gancio sfruttando il pratico foro presente nella parte superiore. ThermoPro TP65 funziona con 4 pile AAA incluse nella confezione di vendita.

ThermoPro TP65 funziona con 4 pile AAA incluse nella confezione di vendita.

