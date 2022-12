Termometro Igrometro Digitale ThermoPro a 11€: ULTIMI PEZZI rimasti

Il freddo è arrivato, e con lui anche le prime condense e muffe dentro casa. Certo, esistono i deumidificatori, ma quelli che davvero fanno la differenza sono molto costosi e non è detto che tutti possano permetterselo. E poi, tra l'altro, non è nemmeno detto che te ne serva uno in casa. Come capirlo? Comprando un termometro igrometro digitale, una soluzione economica ma efficace, in grado di dirti dove e quando c'è umidità.

Uno dei migliori dispositivi è il modello TP50 di ThermoPro, andato letteralmente a ruba durante la settimana del Black Friday. Per fortuna, sei comunque ancora in tempo per comprarlo: su Amazon sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili a 11 euro. Cogli al volo l'offerta, ne restano davvero pochi a questo prezzo.

TP50 ThermoPro: il termometro igrometro digitale dal miglior rapporto qualità-prezzo

Molti dei termometri igrometri digitali in vendita non riescono a registrare né la temperatura né tantomeno la percentuale di umidità in maniera affidabile. Non ha invece di questi problemi il dispositivo TP50 ThermoPro, che ha dimostrato con i fatti di essere di gran lunga il dispositivo dal miglior rapporto qualità-prezzo. L'accuratezza della temperatura è tra ± 1° C, quella dell'umidità invece tra 2-3%.

È sufficiente che controlli l'icona del viso per sapere com'è la situazione ambientale all'interno della casa. Un'icona triste è il segnale che l'umidità ha raggiunto un livello preoccupante (maggiore del 60% e minore del 30%). Invece un'icona dal viso sorridente indica che sei in un ambiente confortevole.

Svolge talmente bene il suo lavoro che a questo prezzo è un affare prenderne due al prezzo di 22 euro. Cogli al volo l'offerta sul termometro igrometro digitale TP50 di ThermoPro, prima che la disponibilità dei pezzi termini.

