Terminal GPT: ChatGPT da terminale Linux senza API Key

Buona parte delle applicazioni che permettono di interagire con ChatGPT e il modello generativo GPT da Terminale Linux richiedono l'autenticazione tramite le API Key di OpenAI. È il caso di Shell GPT, qui un esempio del suo utilizzo per la generazione di comandi da Shell, ma lo stesso requisito è richiesto quando si deve creare un'applicazione basata su questo particolare LLM.

Terminal GPT e Bai chatbot

Terminal GPT è invece una soluzione Open Source basata sul linguaggio GO che consente di dialogare con ChatGPT senza la necessità di generare e utilizzare alcuna API Key. Questo perché si tratta di un wrapper del servizio Bai chatbot, in sostanza esso interagisce direttamente con il backend di quest'ultimo.

Se utilizzato da browser Web Bai chatbot presenta un'interfaccia del tutto simile a quella di ChatGPT. Gli sviluppatori del progetto hanno realizzato anche The BAI Telegram Bot appositamente dedicato all'applicazione per la messaggistica istantanea concorrente di WhatsApp.

Installare Terminal GPT

Esistono due modi per installare Terminal GPT su Linux. Il primo consiste nell'utilizzare GO lanciando la seguente istruzione:

go install github.com/aandrew-me/tgpt@main

Il secondo prevede di utilizzare la libreria curl tramite il comando proposto di seguito:

curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/aandrew-me/tgpt/main/install | bash

Se tutto dovesse andare per il meglio si dovrebbe ottene un risultato simile a quello raffigurato nell'immagine:

A questo punto è possibile inizializzare Terminal GPT lanciando il comando:

tgpt -h

E si potrà porre qualsiasi domanda al chatbot direttamente da Terminale:

Limiti di Terminal GPT

Terminal GPT produce i medesimi output di Bai chatbot e per questo motivo presenta le medesime limitazioni. L'engine di base, almeno per il momento, è GPT 3.5 e non avendo un accesso diretto alle API l'utilizzatore non può selezionarne uno differente. Nello stesso modo non sono disponibili alcuni parametri, come per esempio la temperature, che permettono di settare il modo (creativo o rigoroso) in cui vengono restituite le risposte.