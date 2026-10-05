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Temi i rincari di luce e gas a caloriferi accesi? Ecco la tariffa fissa anti-stangata

La mossa per bloccare luce e gas per 12 mesi: ecco l'offerta a prezzo fisso di Octopus Energy.
Temi i rincari di luce e gas a caloriferi accesi? Ecco la tariffa fissa anti-stangata
La mossa per bloccare luce e gas per 12 mesi: ecco l'offerta a prezzo fisso di Octopus Energy.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 5 ott 2026
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La preoccupazione per i rincari energetici tornerà presto a farsi sentire in maniera sensibile nelle tasche delle famiglie. L'arrivo dell'autunno e, presto, del periodo più freddo dell'anno comporterà l'accensione dei caloriferi che, con questi prezzi al rialzo sempre più incontrollati, può diventare una scelta pesante per il costo in bolletta. Per metterti al riparo da impennate improvvise, la tariffa dual fuel Octopus Fissa 12M di Octopus Energy è tra la soluzioni più protettive e trasparenti disponibili sul mercato.

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Con questo piano avrai la possibilità di bloccare il prezzo della materia prime luce e gas per un anno con costi di commercializzazione davvero bassi rispetto la media. Per l'energia elettrica, infatti, puoi bloccare il costo a 0,176 €/kWh, affiancato da spese di commercializzazione e vendita contenute in appena 6 euro al mese. Per quanto riguarda invece acqua calda e riscaldamento, la materia prima gas è bloccata a a 0,71 €/Smc, con una quota di commercializzazione fissa pari a 7 euro al mese.

A queste voci, come stabilito dall'autorità di regolazione, si sommano soltanto i costi indipendenti dal fornitore, vale a dire trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte di legge.

La stabilità, in un periodo di così grande incertezza, è sicuramente il punto di forza di questa offerta che non prevede nemmeno vincoli penalizzanti. Al termine dell'anno di validità, potrai valutare le condizioni del momento e scegliere se rinnovare con una nuova offerta fissa o passare al piano variabile Octopus Flex per continuare a massimizzare il risparmio in base all'andamento del mercato.

Le condizioni qui descritte sono valide fino al 6 ottobre 2026 compreso.

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