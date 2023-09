Queste sono le occasioni che capitano pochissime volte nella vita e proprio per questo vanno colte letteralmente al volo. Oggi su Amazon il televisore TCL da 65 pollici è disponibile ad un prezzo davvero piccolissimo. Non aspettare oltre e trasforma ora il tuo salotto in una sala cinema!

Lo paghi solamente 499,90 euro grazie allo sconto esclusivo Amazon che ti fa risparmiare ben 100 euro. Non solo il prezzo è praticamente assurdo ma puoi anche decidere di dilazionare il pagamento in piccole rate mensili a tasso zero. In questo modo da subito vedi i tuoi film e serie tv preferiti ma affronti la spesa con tutta calma e serenità.

Con il televisore TCL nel tuo salotto è esattamente come se fossi al cinema

Passiamo a vedere le caratteristiche specifiche di questo prodotto.

Si ratta di una tv 4K HDR che riproduce immagini molto dettagliate con una resa accurata di sfumature sia chiare che scure.

Sviluppato in esclusiva da TCL, il Miglioramento Dinamico dei Colori è progettato per ottimizzare automaticamente la brillantezza del colore .

Dolby Audio : suoni chiari, ricchi e potenti per un'esperienza immersiva.

Google TV con doppio telecomando incluso per un intrattenimento semplice e illimitato; tutti i tuoi contenuti preferiti, esattamente come li vuoi.

Assistente Google e Alexa: con la tua voce puoi accendere il TV, aprire app, scegliere cosa guardare, cercare dei film e molto altro.

Prendilo ora su Amazon ad un prezzo bassissimo che puoi anche dilazionare in piccole rate mensili a tasso zero!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.