Televisore Hisense da 50 pollici OGGI IN OFFERTA su Amazon

Quanto sarebbe bello potersi godere un bel film come al cinema ma direttamente dal divano di casa propria? Un vero sogno! Bene devi sapere che questo sogno oggi può diventare realtà perché su Amazon il televisore Hisense da 50 pollici è in offerta.

Dal suo attuale costo di mercato di 379 euro ora, grazie allo sconto Amazon, la paghi 30 euro in meno ovvero solamente 349 euro. In più puoi alleggerire la spesa usufruendo del servizio Cofidis che ti permette di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili ovviamente a tasso zero.

Televisore Hisense: 50 pollici di pura gioia direttamente a casa tua!

Scopriamo ora le caratteristiche del televisore che Amazon farà arrivare direttamente a casa tua entro pochissimi giorni, e se sei cliente Prime lo ricevi già nella giornata di domani.

Schermo da 50 pollici Ultra HD 4K Smart con una risoluzione 3840 x 2160.

Design Slim questo significa avere meno cornici e più immagini.

S mart VIDAA 5 con controlli vocali Alexa e Google Assistant, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 7 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay.

Audio 16W DTS Virtual:X con supporto Bluetooth.

Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022, certificato lativù 4K HDMI 2.1 4K Funzioni gaming; aLLM, VRR 4K 48-60Hz, Audio: eARC.

Alimentazione con cavo elettrico.

Tipo di altoparlante incorporato.

