Teletrasporto quantistico: dalla luce alla memoria solida, il futuro della comunicazione sicura su internet

Un nuovo traguardo nella corsa verso un’internet quantistico inviolabile arriva dall’Università di Nanchino, dove un team di ricerca guidato dal professor Xiao-Song Ma ha segnato una svolta storica: per la prima volta, è stato realizzato il teletrasporto quantistico di informazioni direttamente da qubit fotonico a una memoria quantistica a stato solido.

Questo risultato, pubblicato sulle prestigiose pagine di Physical Review Letters, promette di cambiare radicalmente il futuro delle comunicazioni digitali e di aprire la strada a una rete globale di trasmissione dati, potenzialmente immune a qualsiasi tentativo di intercettazione o attacco informatico.

Trasmissione su lunghe distanze

La ricerca affronta uno degli ostacoli principali nello sviluppo di una rete quantistica globale: la necessità di trasmettere informazioni quantistiche su lunghe distanze senza comprometterne l’integrità. I tradizionali sistemi di comunicazione, infatti, non sono in grado di preservare la fragilità degli stati quantistici, fondamentali per garantire la sicurezza e l’affidabilità delle informazioni trasmesse.

In questo contesto, la soluzione proposta dai ricercatori cinesi rappresenta un punto di svolta: il loro sistema di ripetitori quantistici è in grado di ricevere, conservare e ritrasmettere segnali quantistici mantenendo intatte tutte le proprietà essenziali.

Compatibilità con l’infrastruttura esistente

Un aspetto particolarmente innovativo di questo esperimento risiede nella sua piena compatibilità con l’infrastruttura esistente. Il sistema, infatti, opera interamente nella banda delle telecomunicazioni attualmente utilizzata dalle reti in fibra ottica, eliminando la necessità di costose e complesse conversioni di frequenza che, fino a oggi, rappresentavano un ostacolo insormontabile per l’efficienza e la scalabilità delle reti quantistiche.

Questa caratteristica rende la tecnologia facilmente integrabile nelle infrastrutture già operative, accelerando di fatto la transizione verso una nuova era delle comunicazioni sicure.

Memoria quantistica a stato solido

La chiave di questa innovazione è rappresentata dalla memoria quantistica a stato solido, realizzata sfruttando ioni di erbio e una sorgente di fotoni entangled integrata direttamente su un chip fotonico. Questo approccio consente non solo di generare e immagazzinare gli stati quantistici della luce, ma anche di elaborarli e ritrasmetterli con una trasparenza quasi totale rispetto alle infrastrutture di comunicazione già esistenti.

La scelta degli ioni di erbio si rivela particolarmente strategica, in quanto permette di lavorare nella stessa finestra di trasmissione delle fibre ottiche commerciali, riducendo drasticamente le perdite di segnale e aumentando l’efficienza complessiva del sistema.

Entanglement quantistico

Al centro di tutto vi è il fenomeno dell’entanglement quantistico, una correlazione profonda tra particelle che permette di trasferire istantaneamente informazioni tra di esse, indipendentemente dalla distanza che le separa.

Questo fenomeno, definito da Einstein come una “spaventosa azione a distanza”, rappresenta il fondamento del teletrasporto quantistico sperimentato dal team di Nanchino. Grazie a questa proprietà, le informazioni possono essere trasferite senza bisogno di un supporto fisico, garantendo una sicurezza teoricamente inviolabile contro qualsiasi tentativo di intercettazione.

Perfezionamento della memoria quantistica

Il gruppo di ricerca sta ora concentrando i propri sforzi sul perfezionamento della memoria quantistica, con l’obiettivo di aumentare sia la durata di conservazione dei dati sia l’efficienza nel loro recupero.

Questi miglioramenti sono essenziali per trasformare gli attuali successi di laboratorio in soluzioni pratiche e scalabili, pronte per essere implementate su scala globale. L’ambizione è quella di superare i limiti delle attuali tecnologie di comunicazione, garantendo la possibilità di scambiare dati sensibili su lunghe distanze senza alcun rischio di compromissione.