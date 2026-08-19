Telepass Sempre: abbonamento gratis per 1 anno e 200 euro di cashback

Sul sito ufficiale di Telepass è in corso una promozione che consente di attivare l’abbonamento Telepass Sempre gratis per un anno e ricevere fino a 200 euro di cashback, importo suddiviso tra 150 euro di rimborso sul carburante o ricarica elettrica e 50 euro sul pedaggio, inserendo il codice promozionale ESTATE200 in app. Al termine del primo anno il piano passa a 4,90 euro al mese.

L’offerta, valida fino al 9 settembre, può essere attivata a costo zero sia online che tramite l’app ufficiale Telepass, disponibile tanto sugli smartphone Android quanto su iPhone.

Telepass Sempre è un abbonamento che comprende un dispositivo telepass per il pagamento del pedaggio, con sconti su 19 tratte, fino a dodici mesi gratuiti sul secondo dispositivo e l’assistenza stradale, nonché il programma Telepass Ti Premia che permette di beneficiare di vantaggi per un importo complessivo di 40 euro.

Per quanto riguarda il cashback, il regolamento dell’iniziativa spiega che:

il rimborso del carburante è fino a un massimo di 10 euro ogni mese per 15 mesi, a patto di effettuare una transazione di importo minimo pari a 30 euro

il cashback per la ricarica elettrica è fino a un massimo di 10 euro ogni mese per 15 mesi, a patto di effettuare una transazione di importo minimo pari a 10 euro

il rimborso per il pedaggio è fino a un massimo di 5 euro al mese per 10 mesi

Infine, il pacchetto in offerta include anche l’accesso a tutti i servizi di mobilità, tra cui il parcheggio sulle strisce blu senza commissioni e il dispositivo per il telepedaggio.

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