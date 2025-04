Telemarketing: truffe telefoniche continuano, come mai? I dettagli

Per affrontare in modo più incisivo questo fenomeno, sono state proposte nuove misure legislative. Un disegno di legge prevede incentivi per le aziende che decidono di aderire ai codici di condotta.

Per affrontare in modo più incisivo questo fenomeno, sono state proposte nuove misure legislative. Un disegno di legge prevede incentivi per le aziende che decidono di aderire ai codici di condotta.