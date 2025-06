Telegram: introdotte importanti novità, dai messaggi ai canali ad una maggiore qualità delle immagini

Con l'ultimo aggiornamento, Telegram introduce funzionalità che migliorano significativamente l’esperienza utente. Tra le novità principali spiccano i messaggi diretti ai canali, una gestione più intuitiva dei topic e un netto miglioramento nella qualità delle immagini con la modalità "Alta Definizione".

Telegram: tutti i dettagli sui messaggi diretti ai canali

La possibilità di inviare messaggi diretti ai canali rappresenta una svolta importante per la piattaforma. Gli amministratori possono ora ricevere comunicazioni private dagli iscritti senza dover condividere i propri dati personali. Questa funzione include anche un'opzione di monetizzazione, permettendo di impostare tariffe per ogni messaggio ricevuto. Un’innovazione che non solo migliora la sicurezza e la privacy, ma apre anche nuove opportunità per i creatori di contenuti e i gestori di community.

Telegram: gestione dei topic rinnovata

Un’altra grande novità riguarda la gestione dei topic, completamente ripensata per una navigazione più fluida. Grazie a un sistema a schede, gli utenti possono passare facilmente da una conversazione all'altra direttamente dalla lista chat principale. Questo nuovo approccio semplifica l’organizzazione delle discussioni, rendendo l’interazione con i gruppi più efficiente e ordinata.

Telegram: aumenta la qualità delle immagini

Una delle innovazioni più attese riguarda la qualità delle immagini. La nuova modalità "Alta Definizione" consente di quadruplicare i pixel delle foto standard, mantenendo comunque una dimensione inferiore a 0,5 MB. Questa funzione è particolarmente utile per i selfie e le fotografie di viaggio, garantendo una nitidezza superiore senza sacrificare la velocità di condivisione.

Telegram: editing per i vocali e altre novità

Per chi ama i messaggi vocali, Telegram introduce una funzione di editing avanzato. Ora è possibile ritagliare con precisione i frammenti di audio desiderati, evitando la necessità di registrare nuovamente interi messaggi. Inoltre, è possibile aggiungere sezioni supplementari bloccando la registrazione, offrendo un controllo maggiore sulla creazione dei contenuti vocali.

Gli utenti iOS ricevono un ulteriore miglioramento con la possibilità di condividere contenuti direttamente nelle storie da altre applicazioni. Parallelamente, i sondaggi vengono arricchiti con l’opzione di includere fino a 12 scelte. I sondaggi possono inoltre essere salvati nei messaggi personali, rendendoli accessibili per consultazioni future.