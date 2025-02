Telegram aggiunge la ricerca di sticker basata sull’AI

Telegram, popolare app di messaggistica ha appena rilasciato un altro aggiornamento che apporta miglioramenti e alcune nuove funzionalità. L'ultima versione dell’app introduce infatti la ricerca di sticker basata sull'intelligenza artificiale, oltre a miglioramenti al lettore video dell'app. Come spiegato in un post del blog, l'aggiornamento rende molto più facile trovare uno specifico adesivo da inviare in una chat. Grazie all'AI, gli utenti possono descrivere meglio lo sticker che stanno cercando, anche utilizzando parole chiave più complesse come "scimmia pensante" e "cane spaziale". Telegram afferma che la funzionalità funziona in 29 lingue, tra cui italiano, inglese, spagnolo, arabo e hindi. Come si legge nel post ufficiale: "Con questo aggiornamento, il modello AI ora restituisce risultati da milioni di adesivi personalizzati ed emoji caricati dagli utenti di Telegram". L’azienda nota anche che chiunque può creare i propri adesivi in ​​"pochi semplici passaggi".

Telegram: le nuove funzionalità dedicate ai video

Per quanto riguarda i video, l'app Telegram include adesso molte nuove funzionalità. Tra queste vi è ad esempio l'opzione di copiare il link di un video con un timestamp specifico. In questo modo, gli utenti possono condividere il momento esatto di un video con i propri amici. Inoltre, la piattaforma ora consente agli utenti di impostare una foto di copertina personalizzata per i video nei canali. Un'altra nuova funzionalità consente di salvare l'avanzamento dei video. In questo modo è possibile chiudere l'app e poi continuare a guardare il video esattamente da dove si era rimasto. C'è anche una nuova sezione per trovare un elenco di bot simili a quelli che si usano già e un'opzione per reagire con le stelle sui canali per supportare i creatori.

Gli aggiornamenti sono ora in fase di distribuzione per gli utenti di Telegram su iOS. Purtroppo, gli utenti Android dovranno attendere ancora un po’ di tempo prima del rilascio dell’update. Naturalmente, per avere accesso a tutte le funzionalità in arrivo, è necessario avere l’ultima versione dell’applicazione installata sul proprio device.