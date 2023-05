Telecomando vocale Alexa (3a generazione): su Amazon ora ad un PREZZO ancora PIU' BASSO

Se siete in possesso di un prodotto compatibile, oppure se ne avete già provato uno in passato, saprete già quanto un telecomando vocale possa farvi risparmiare tempo, oltre all'unire in un unico prodotto tutte le funzionalità smart ormai indispensabili, oltre a tasti dedicati ai vari servizi streaming. In questo caso specifico stiamo parlando del Telecomando Vocale Alexa di terza generazione per Fire Stick prodotto da Leelbox, che si presenta ora su Amazon con una piccola occasione.

Potrete infatti da oggi acquistare in offerta su Amazon il Telecomando Vocale Alexa di 3a generazione a solo 21,24€, con uno sconto pari al 15% sul prezzo di listino.

Telecomando Vocale Alexa: il telecomando del futuro

Si tratta di un prodotto per Fire Stick dotato di controllo vocale con microfono integrato e supporto per la funzione di ricerca vocale. Tramite questo ci basterà semplicemente richiedere quale app aprire e cosa vedere, o anche su che canale andare se avete l'antenna a disposizione. Non richiede accoppiamento, sfruttando il plug and play. Serviranno tuttavia 2 batterie AAA (non incluse). Il telecomando è in grado di trasmettere segnali su una distanza di oltre 8 metri ed è identico al 100% al telecomando originale, il che lo rende ideale per quando si deve cambiare il telecomando.

Se state già pensando alla compatibilità, sappiate che questo Telecomando Vocale Alexa di terza generazione è compatibile con: Fire TV Stick Lite | Fire TV Stick (2a generazione e successiva) | Fire TV Stick 4K | Fire TV Stick 4K Max | Fire TV Cube (1a generazione e successivi) | Fire TV (3a generazione). Tuttavia NON è compatibile con: Fire TV (1a e 2nd Gen) | Fire TV Stick (1st Gen) | Smart TV Fire TV Edition (come Toshiba/ Insignia/ Westinghouse/ Element).

