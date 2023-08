Telecomando Laser per presentazioni di Classe 1 di Logitech in promo su Amazon

Se sei un professionista, uno studente o un insegnante, sai quanto sia importante una presentazione efficace. Il Logitech R500s è un telecomando Laser per presentazioni ideale per portare le tue presentazioni al livello successivo. Con un design ergonomico e funzioni avanzate, ti offre un controllo completo e preciso sul contenuto delle tue slide. Acquistalo ora su Amazon a soli 37,75€.

Grazie alla connettività USB e Bluetooth, ti offre la flessibilità di controllare le tue presentazioni da una distanza massima di 20 metri. Questo significa che puoi muoverti liberamente durante la tua presentazione, mantenendo sempre il controllo completo sul tuo dispositivo.

Indipendentemente dal sistema operativo o dalla piattaforma che utilizzi, il Logitech R500s offre una compatibilità universale. È compatibile con Windows, macOS, Android e persino con i principali software di presentazione come PowerPoint, Keynote, Google Slides e molto altro ancora.

Il puntatore laser di classe 1 offre precisione e nitidezza nella tua presentazione. Puoi evidenziare i punti chiave, sottolineare concetti importanti e mantenere il tuo pubblico focalizzato sulla tua esposizione.

Ti consente di personalizzare i pulsanti per adattarli alle tue esigenze. Puoi assegnare funzioni specifiche ai pulsanti in base al tuo flusso di lavoro, migliorando l'efficienza e la fluidità della tua presentazione.

Il design grigio scuro non solo si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente professionale o educativo, ma è anche ergonomico e confortevole da tenere in mano durante le presentazioni più lunghe. Sfrutta l'offerta speciale su Amazon che ti farà risparmiare il 12% e assicurati la spedizione gratuita grazie all'abbonamento Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.