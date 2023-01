Telecamera Yi Dome è in offerta ad un prezzo incredibile su amazon

La YI Dome Camera è una popolare telecamera di sicurezza intelligente che si collega al telefono tramite Wi-Fi e consente di sorvegliare la casa, i bambini e gli animali domestici da qualsiasi parte del mondo. Potreste essere curiosi di conoscere le sue prestazioni, visto il costo contenuto, soprattutto alla luce del fatto che altre telecamere di sicurezza domestica possono costare diverse migliaia di euro. Tutto ciò che serve per configurare e iniziare a usare la YI Dome Camera è incluso nella confezione compatta in cui è stata consegnata. Tutto ciò che serve per collegarla e appenderla alla parete è incluso nella confezione. Acquistalo su Amazon a soli 56,49€ invece di 68,99€.

L'installazione di questa telecamera di sorveglianza non avrebbe potuto essere più semplice. Questa telecamera è così compatta e leggera che è semplice nasconderla ovunque. Le caratteristiche più interessanti della YI Dome Camera sono le sue capacità di panoramica e inclinazione a distanza. È anche possibile angolare la telecamera in modo da guardare verso il soffitto, ma in questo modo si ottiene una vista della parte superiore dell'alloggiamento della telecamera.

Come molte altre telecamere di sicurezza di fascia alta, la YI Dome Camera fornisce filmati a 1080p straordinariamente chiari. Quando il telefono è collegato al Wi-Fi, la telecamera offre filmati nitidi e a bassa latenza.

La fotocamera dichiara di avere un audio bidirezionale "sovralimentato", ma a detta degli utenti l'audio dalla telecamera al telefono era talvolta distorto dal rumore di fondo e l'audio dal telefono alla telecamera era spesso confuso. Se installate questa videocamera nella camera da letto di vostro figlio, potete sfruttare la sua capacità di rilevare il pianto del bambino. Approfitta ora dello sconto del 18% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

