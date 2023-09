Telecamera Wi-Fi di TP-Link Tapo da interno con risoluzione 2K in sconto del 20% su Amazon

La TP-Link Tapo C220 è una telecamera di sorveglianza Wi-Fi interna che ti permetterà di visualizzare le immagini in 2K (4MP QHD). Con funzionalità di panoramica e inclinazione a 360 gradi, la visione notturna integrata e il supporto per la microSD, espandibile fino a 512 GB, garantisce degli standard di sicurezza elevati ed è adatta sia per la tua casa che per il tuo ufficio. Acquistala ora su Amazon a soli 39,99€.

La Tapo C220 grazie al suo obiettivo cattura dettagli nitidi e chiari, e non gli sfugge proprio nulla. Puoi monitorare la tua casa o il tuo ufficio con una qualità superiore rispetto alle altre concorrenti sul mercato.

Con la funzionalità di panoramica e inclinazione a 360 gradi, puoi controllare facilmente l'angolo di visione da remoto tramite l'app Tapo sul tuo smartphone. Questo ti consente di vedere ogni angolo della stanza con un semplice tocco.

La visione notturna avanzata ti permette di sorvegliare anche di notte, grazie ai LED infrarossi che forniscono una visione chiara fino a 9 metri di distanza.

Puoi registrare video direttamente sulla telecamera utilizzando una scheda microSD fino a 512 GB, garantendo che tu possa rivedere le registrazioni quando vuoi.

La compatibilità con Alexa e Google Assistant consente un controllo vocale semplice e intuitivo della telecamera. Approfitta ora dello sconto incredibile che ti permetterà di risparmiare circa il 20% su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Primeper richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

