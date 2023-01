Telecamera Wi-Fi da interno Tenda CP6: disponibile una GRANDE offerta su Amazon

La sicurezza in casa non è mai troppa, e spesso sono decine i dubbi che ci attanagliano mentre siamo fuori, su quello che succede a casa. Che ci sia un animale temporaneamente solo, o un allarme scattato, oppure siete semplicemente nella stanza accanto a cucinare mentre un bambino gioca nella sua cameretta. Sono questi e altre decine le occasioni in cui un paio d'occhi in più potrebbero tornare utili, o magari una telecamera da interno facile da usare, come la Tenda CP6.

Sappiate che da oggi potete acquistare la Telecamera Wi-Fi da interno Tenda CP6 in offerta su Amazon a soli 25,49€, con il 25% di sconto sul prezzo totale.

Tenda CP6: il controllo, ovunque

La telecamera in questione può essere sfruttata in molti modi differenti, che vanno dalla sicurezza di casa propria, fino al controllare i propri bambini in stile baby monitor, o ancora per vedere come se la passano i nostri amati amici a quattro zampe mentre siamo fuori casa. La CP6 cattura il video con una risoluzione 2K molto dettagliata, ed è capace di ruotare fino a 360° in orizzontale e 155° in verticale.

Vi ricordiamo che la telecamera Wi-Fi da interno Tenda CP6 dispone di doppio tipo di connessione, sia cablata, sia wireless, e che i suoi sensori di movimento uniti anche alla visione notturna la rendono un prodotto versatile e pronto per essere utilizzato in qualunque momento della giornata.

