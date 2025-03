Telecamera Wi-Fi da interno Tapo: oggi su Amazon la paghi quasi la metà (22€)

Se sei spesso fuori casa e vuoi monitorare con efficienza la tua abitazione anche da remoto, prova la Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C211! Oggi è disponibile su Amazon a soli 22 euro con uno sconto bomba del 43%.

La spedizione è gratuita con consegana anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Approfitta subito della promozione, è a tempo limitato!

Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C211: come utilizzarla al meglio

La Telecamera Wi-Fi da interno Tapo C211 permette di tenere sotto controllo le aree sensibili della tua casa o della tua attività, come l'ingresso o gli accessi secondari, con un'ampia possibilità di personalizzazione.

Innanzitutto è in grado di catturare video di altissima qualità con risoluzione elevata 2K 3MP. In più è dotata della funzionalità di visione notturna con sensore IR LED che permette di registrare immagini di alta qualità fino a una distanza di 9 metri anche in condizioni di scarsa luminosità.

Allo stesso tempo, questo modello supporta numerose funzionalità di monitoraggio: ad esempio può rilevare suoni anomali come il pianto di un bambino (Baby-cryng Detection) o la presenza di persone (Person Detection) e di seguirne i movimenti all'interno dell'area sorvegliata (Motion Tracking).

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice anche grazie all'app Tapo da scaricare sullo smartphone e che ti avvisa quando rileva un movimento e può anche innescare il pratico allarme integrato per mettere in fuga i visitatori indesiderati.

