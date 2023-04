Telecamera Wi-Fi da interno ora A SOLI 28 euro su Amazon

Tenere al sicuro i tuoi familiari adesso ha un prezzo davvero ridicolo. Su Amazon con lo sconto del 42% puoi acquistare una telecamera Wi-Fi da interno, firmata Blurams, a soli 28,98 euro. Non solo flaggando l'apposita casella aggiungerai uno coupon sconto ulteriore del 5%.

La telecamera Wi-Fi da interno ti garantisce una sicurezza a 360 gradi!

Copertura a 360° con risoluzione 2k cosa vuoi di più? La telecamera Wi-Fi da interno automaticamente rileva ogni movimento e ne tiene traccia. Non solo cattura video e foto nitidi sia di giorno che di notte, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Tecnologia Intelligente AI Detection & Instant Alerts. Ricevi avvisi istantanei sul tuo telefono se dal sensore viene rilevato un movimento o un suono umano anomalo rilevato in casa tua. La videocamera registra automaticamente un video di avviso di 10-15 secondi sul cloud che verrà poi salvato per 24 ore. Ma non finisce qui perché si tratta di un dispositivo intelligente. Difatti puoi usare il comando vocale per visualizzare lo streaming in diretta della telecamera su Alexa o Google Assistant con schermo o direttamente sul tuo smartphone o tablet. La telecamera wifi funziona con IFTTT in modo da poter collegare praticamente qualsiasi set di dispositivi intelligenti in modo che possano lavorare insieme. Inoltre puoi condividere il video della tua fotocamera con membri illimitati della tua famiglia.

E ancora la telecamera è dotata di audio bidirezionale che consente di ricevere e trasmettere audio da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. La videocamera funziona con reti wi-fi a 2,4 ghz. Il Cloud & Locale Storage Opzionale gli consente poi di mantenere una registrazione ininterrotta nel cloud. In questo modo il rischio di perdere filmati video è scongiurato.

Prendila ora su Amazon con lo sconto del 42% e paghi questa fantastica telecamera Wi-Fi da interno solamente 28,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.