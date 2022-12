Telecamera di sicurezza Yi Dome Guard in forte sconto su Amazon

Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, Yi Dome Guard può essere collocata praticamente ovunque in casa. La telecamera è in plastica e può sembrare un po' economica, ma questo è prevedibile visto il prezzo basso. Acquistalo ora su Amazon a soli 29,49€ invece di 49,99€.

Le funzionalità di panoramica e inclinazione a distanza della telecamera YI Dome sono le sue caratteristiche più interessanti. Dopo aver aperto l'applicazione e aver visto il pannello di controllo della telecamera, puoi guardare quasi a 360 gradi intorno alla stanza con il semplice movimento di un dito. Puoi anche angolare la videocamera in modo da guardare verso il soffitto. Per entrare nel dettaglio, la telecamera può effettuare una panoramica di 345 gradi in orizzontale e 115 gradi in verticale.

Tuttavia, la fotocamera deve essere in grado di inclinarsi ancora di più. La telecamera non si inclina abbastanza da permettere di vedere il pavimento proprio sotto il punto in cui installi la fotocamera. I filmati acquisiti sia di giorno che di notte sono di alta qualità.

Come molte altre telecamere di sicurezza di alto livello, la telecamera YI Dome registra in una risoluzione di 1080p straordinariamente nitida. Quando il telefono è collegato al Wi-Fi, la telecamera offre filmati nitidi e a bassa latenza. Tuttavia, potresti riscontrare una certa lentezza quando il telefono utilizza i dati del cellulare. Grazie al suo sensore a infrarossi, questa telecamera di sorveglianza ha dimostrato prestazioni di visione notturna ineguagliabili.

La telecamera dichiara di avere un audio bidirezionale "sovralimentato". Inoltre, la capacità della telecamera di riconoscere il pianto di un bambino è un altro punto a favore se si desidera installarla nella camera da letto o nella stanza dei bambini. Puoi anche attivare l'impostazione "motion tracking" nel menu "Camera Settings" per non perdere d'occhio nessun movimento.

