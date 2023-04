Tecnoware UPS ERA PLUS 750: ora su Amazon in OFFERTA col 18% DI SCONTO

In situazioni di maltempo, di lavori in corso e problematiche analoghe, capita spesso che la tensione elettrica abbia dei cali importanti, che subisca sbalzi, o che addirittura si interrompa del tutto. A rimetterci non è solamente la comodità, come magari le luci o altro, ma anche i nostri dispositivi elettronici, che rischiano di subire gravissimi danni. Per evitare di sborsare ulteriori soldi e dover ricomprare interi PC, registratori di cassa, o altri dispositivi, esistono gli UPS, macchinari in grado di evitare danni di qualsiasi tipo trattenendo la corrente tramite una batteria, e dandoci tutta la protezione e il tempo che vi serve per spegnere i dispositivi.

Se state cercando un dispositivo di questo tipo, su Amazon in offerta c'è quello che fa per voi: infatti potrete aggiudicarvi il Tecnoware UPS ERA PLUS 750 a soli 49,99€, con uno sconto del 18% sul prezzo totale di listino.

Tecnoware UPS ERA PLUS 750: sicurezza e protezione

Si tratta di un prodotto in grado di fornirvi massima protezione da black out, sbalzi di tensione ed interferenze elettromagnetiche, e possiede di un'autonomia fino a 10 minuti con 1 PC o 40 minuti con modem router (potenza 750 VA). Questo significa che avrete garantita la protezione per PC Windows, DVR e sistemi di Videosorveglianza, Modem WiFI ADSL/Fibra, Registratore di Cassa e molto altro in ufficio.

Questo specifico modello è invece meno indicato per l'utilizzo con apparecchi dotati di alimentatore con PFC attivo (come Server, PC gaming, Console Videogiochi, Workstation), lampade e motori elettrici, e l'azienda stessa per questo tipo di prodotti consiglia la linea EXA Plus di Tecnoware. Infine il Tecnoware UPS ERA PLUS 750 è assolutamente silenzioso, e non produce nessun rumore o fruscio.

