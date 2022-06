TECLAST T40 Pro: il miglior tablet economico che puoi acquistare su Amazon

Teclast è uno dei migliori produttori di tablet economici, e il T40 Pro grazie al promettente schermo 2K da 10,4 pollici e alla CPU UNISOC Tiger T618. E grazie agli 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione si piazza davanti a tutti in classifica. In offerta ora su Amazon a soli 212,49€ , un prezzo BOMBA.

In termini di design, Teclast T40 Pro risulta essere molto moderno con alcuni tocchi che lo fanno sembrare davvero professionale, il corpo è costruito in lega di alluminio grigio su entrambi i lati ed ha uno spessore di appena 9,2 mm.

Nella parte anteriore, ha un ampio schermo da 10,4 pollici e una fotocamera frontale da 8,0 MP per scattare selfie e registrare video. E l'altro lato, come accennato, è un corpo in metallo pulito con una fotocamera posteriore da 13.0MP nell'angolo in alto a sinistra senza flash, e al centro, c'è il logo Teclast.

Sul lato sinistro è presente il pulsante di accensione, i pulsanti del volume oltre alla porta di ricarica USB-C. Il lato destro è pulito. Ultimo ma non meno importante, nella parte superiore ha un doppio slot per schede SIM 4G con micro SD e due altoparlanti nella parte inferiore e superiore. Dato che manca il jack audio da 3,5 mm, significa che bisognerà utilizzare cuffie wireless o un adattatore da USB-C a 3,5 mm.

Inoltre, il Teclast T40 Pro supporta lo sblocco facciale 2D, un'ottima funzione considerato il prezzo a cui è venduto. Presente anche il modulo Wifi (2,4 GHz / 5,0 GHz) , e la connessione trami SIM LTE 4G e il Bluetooth 5.0.

Ha uno schermo IPS 2K da 10,4 pollici e la cosa migliore è che ha un'alta risoluzione di 2000 x 1200, quindi puoi goderti qualsiasi contenuto sul tablet con una buona resa del colore e luminosità. Anche le cornici attorno allo schermo sono molto sottili.

Se parliamo di prestazioni, Teclast T40 Pro offre grandi risultati nella maggior parte dei casi: dall'intrattenimento alla navigazione sul Web, la visione di video su YouTube, l'utilizzo di applicazioni di social media e la lettura di e-book, questo grazie al processore UNISOC Tiger T618 octa-core da 2,0 GHz progettato tramite architettura da 12 mm e affiancato da una GPU Mali G52 3EE.

La maggior parte delle applicazioni verrà eseguita molto rapidamente e grazie alla memoria eMMC 5.1 da 128 GB, sarebbe adatta per l'installazione di qualsiasi applicazione di cui hai bisogno, con la possibilità di espandersi tramite una scheda Micro SD fino a 512 GB.

E per il multitasking, la navigazione tra le applicazioni è stata resa fluida perché è dotato di una RAM LPDDR4X da 8 GB, che è più che sufficiente per la maggior parte delle attività in background. In breve, questo tablet ti regalerà un'esperienza molto positiva. Puoi trovarlo in sconto del 20% su Amazon ad un prezzo davvero molto competitivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.