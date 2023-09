TECLAST P25T: un tablet potente che costa MENO di 80€

Se vuoi acquistare un tablet dalle ottime prestazioni ma spendendo il meno possibile allora non devi perderti questa promozione che sto per segnalarti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello TECLAST P25T a soli 79,99 euro, invece che 109,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Dunque siamo di fronte a un ribasso del 9% più un ulteriore sconto di 20 euro per un risparmio totale di 30 euro. Se già il prezzo di listino non è altissimo a questa cifra è da prendere al volo. È dotato di un ottimo display, di un potente processore e di uno spazio di archiviazione che potrai espandere.

TECLAST P25T: a questo prezzo non c'è di meglio

Indubbiamente a una cifra così passa non potrai trovare un tablet dalle prestazioni migliori di questo. Innanzitutto ha un ottimo display HD IPS da 10 pollici perfettamente visibile alla luce del sole e da ogni angolazione. Ha una fotocamera posteriore da 5 MP e una frontale da 2 MP. E possiede una batteria da 500 mAh che dura a lungo.

Monta un processore Quad-core con a supporto 4 GB di RAM che puoi espandere virtualmente a 8 GB e uno spazio di archiviazione di 64 GB. Anche la memoria interna è espandibile, tramite una scheda microSD fino a 1 TB. Possiede il sistema operativo Android 12 che è fluido e veloce, nonché WiFi e Bluetooth.

Se non vuoi rischiare di perdere l'offerta devi essere un fulmine. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo TECLAST P25T a soli 79,99 euro, invece che 109,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.