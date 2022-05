TECLAST P20HD, miglior tablet economico a meno di 150 euro su Amazon

Teclast è una delle aziende cinesi leader nei dispositivi elettronici, in particolare i tablet sono stati uno dei prodotti più riusciti. Il P20HD è un dispositivo che vi lascerà a bocca aperta: economico, potente e versatile, può essere acquistato su Amazon a soli 144,49€.

Parlando delle caratteristiche, il Teclast P20HD ha uno schermo FHD IPS da 10,1 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200. Il display ha bordi curvi 2.5D piacevoli al tatto, quindi risulta facile da maneggiare. Possiede inoltre 64GB di memoria interna, ed esiste la possibilità di inserire una scheda SD fino a 256 GB. Attualmente monta la versione Android 10.0 ed è predisposto per la connessione 4G LTE se si utilizza una scheda SIM al suo interno.



Questo grande schermo offre un'esperienza migliore rispetto agli smartphone, sia che tu stia giocando o guardando il tuo programma preferito, mentre i colori potrebbero non essere gli stessi che trovi sullo schermo AMOLED, ma sono abbastanza nitidi e luminosi che non incontrerai alcun problema utilizzandolo esposto alla luce solare diretta.

Inoltre, puoi perfezionare ulteriormente la regolazione del bilanciamento del bianco dalle impostazioni del display per ottenere immagini dall'aspetto nitido con molti dettagli fini e un buon contrasto.

In termini di prestazioni, il Teclast P20HD fornisce ottime prestazioni nella maggior parte delle task come la navigazione sul Web, la visione di video su YouTube, l'utilizzo di applicazioni di social media e la lettura di e-book o manga. Ottimo anche il per il multitasking dato che è dotato di 4 GB di RAM.

Grazie al suo processore Octa-Core Unisoc Spreadtrum sc9832e con una velocità di 1,6 GHz (uno dei processori più potenti utilizzati nei tablet di fascia media), garantisce una fluidità e dei tempi di risposta molto rapidi. Puoi acquistarlo ora approfittando dello sconto del 15% su Amazon.

