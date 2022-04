TECLAST F15 PLUS: miglior laptop con Intel Gemini Lake e COUPON da 40 euro su Amazon

Il laptop Teclast F15 Plus è un notebook ideale per l'uso quotidiano e il lavoro. È dotato di uno schermo IPS da 15,6 pollici 1920 x 1080, e ha già Windows 10 preinstallato e pronto per l'installazione a Windows 11 in modo gratuito. Puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo davvero incredibile: solo 299,99€ invece di 399,99€ approfittando del COUPON da 40 EURO.

Controllato dal processore Intel N4120 Gemini Lake che arriva fino a 2.6GHz, oltre a possedere 8GB di RAM e 256GB di SSD espandibile fino a 1 TB. Da apprezzare sopratutto la scheda grafica Intel UHD Graphics 600, che possiede un processore interno dual-core con due thread, con possibilità di overclock che vanno da 1.1 GHz fino 2.6.

Il laptop Teclast F15 Plus ha due porte USB, una 3.0 e l'altra di tipo C per la ricarica veloce o lo spostamento di documenti. C'è un'apertura per la scheda TF che riconosce le schede SD e consente di spostare le informazioni. Puoi anche inserire un jack per auricolari da 3,5 mm. Inoltre, ha una porta HDMI mini che ti consente di espandere il desktop su un altro schermo.

Inoltre, ha una fotocamera frontale da 2,0 MP sufficiente per le call lavorative o la DAD. Il Teclast inoltre possiede una batteria ai polimeri di litio da 38000 mWh che può durare fino a 9 ore. La batteria impiega circa 3 - 4 ore di ricarica. Per quanto riguarda la connettività, supporta il Bluetooth 4.0 e il WiFi a doppia banda. Clicca qui per acquistare questo prodotto approfittando della spedizione Prime.

