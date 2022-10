TECH JOBS Fair 2022: Genova, 29 ottobre

Dopo Pisa, ecco Genova: l'edizione ligure del TECH JOBS Fair 2022 è in arrivo e la giornata di sabato 29 ottobre sarà dunque di grande importanza per tutti coloro i quali da questo appuntamento potranno trarne vere e proprie opportunità di vita e di lavoro.

Il TECH JOBS Fair, infatti, è un appuntamento che si conferma cruciale per creare opportunità di incontro tra un mondo del lavoro in cerca di talenti ed un mondo di talenti in cerca della miglior occasione per esprimere in pieno il proprio potenziale. Non sempre l'ecosistema lavorativo e professionale italiano è in grado di far incontrare le parti, anzi. Appuntamenti come quelli del TECH JOBS Fair nascono a tal fine e Genova è la prossima location prescelta.

Tech Jobs Fair 2022

Il contesto sarà quello di Talent Garden Giardini Baltimora, dove a partire dalle ore 9.30 avrà luogo una giornata intera dedicata allo scouting in ambito hi-tech: organizzato da Rodolfo Dué e Marco Fattizzo (Euspert Bianco Lavoro) in collaborazione con Talent Garden Genova, il format si conferma una premiata opportunità di cui il mondo della tecnologia ha evidente necessità. Programmatori, sistemisti, ingegneri, tecnici specializzati, matematici: la strada che porta conoscenze e competenze a trovare applicazione lavorativa è spesso densa di ostacoli, ma grazie al TJF è possibile immaginare nuove opportunità di incontro e di collaborazione.

"Per questa prima edizione", spiega l'organizzazione, "sono attese 13 tra le aziende e le start-up più innovative del panorama nazionale, che si presenteranno ai candidati attraverso speech e keynote articolati in due sessioni: mattutina e pomeridiana. Nel corso dell'intera giornata ogni azienda avrà a disposizione un desk in cui incontrare i possibili candidati". Queste le aziende e startup già confermate:

Axpo

il maggiore produttore svizzero di energie rinnovabili, nonché leader internazionale nel trading di energia e nella commercializzazione di energia solare;

Banca Passadore

opera dal 1888 al servizio della clientela privata e delle imprese;

CT Solution

azienda specializzata in sviluppo software e strategie digitali che opera da oltre 15 anni nel mercato italiano e internazionale;

Danieli

si colloca tra i tre maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica;

Dedalus

fornitore leader di software diagnostico e sanitario in Europa e uno dei più grandi al mondo;

DGS

fornisce servizi e soluzioni di valore in ambito Cyber Security, Digital Solutions e Management Consulting;

EOS Solutions Group

gruppo operante nel settore dell'Information Technology composto da oltre 380 collaboratori distribuiti su 10 sedi;

Esaote

uno dei principali produttori mondiali di sistemi diagnostici medici, MRI dedicata e uno dei principali fornitori di IT Healthcare;

Gruppo Fos

un'industria tecnologica innovativa italiana con un forte radicamento sul territorio e un’ampia prospettiva internazionale;

Randstad Technologies

la divisione specializzata nella formazione, ricerca e selezione di profili ICT di Randstad Italia, società leader a livello mondiale nel settore delle risorse umane;

Rina

multinazionale che fornisce servizi di certificazione, classificazione navale, test di prodotto, supervisione in sito e ispezione dei fornitori, formazione e consulenza ingegneristica;

Sedapta

nasce dall'aggregazione di top tech company con sede in Italia, Germania, Francia e Brasile;

Synergie

agenzia internazionale per il lavoro, 665 sedi, più di 3.000 dipendenti.

Dopo un saluto introduttivo da parte degli enti partner (Aulab, Camera di Commercio di Genova, Ascom Genova, Liguria Digitale, Orientamenti, Pegaso Università Telematica, Zenit UP e Università degli Studi di Genova), alle ore 10.00 si terranno gli speech delle aziende presenti nell'area presentazioni; alle 14.30 è previsto un incontro focalizzato sul modo di affrontare un colloquio di lavoro. "L'invito", continua il team del TECH JOBS Fair 2022, "è rivolto a tutti i professionisti del settore che sono alla ricerca di un impiego, di confronto e formazione".

Il proprio futuro può iniziare da un semplice incontro e TECH JOBS Fair opera dal 2018 per creare esattamente questo genere di opportunità. Per iscrizioni e informazioni è possibile fare riferimento al sito ufficiale.

