Teams Rooms: Copilot migliora il riconoscimento dell'oratore

Microsoft ha ricevuto il supporto per l'utilizzo di Copilot nelle riunioni video e/o audio di Teams Rooms. Ciò permette di individuare quale persona nella stanza sta parlando e identificarla nelle trascrizioni in tempo reale della riunione. Tuttavia, fino ad ora erano ancora necessari microfoni speciali per abilitare questa funzione Copilot. Recentemente, Microsoft ha annunciato che la sua tecnologia di riconoscimento dell’oratore funzionerà su tutte le sale Teams sui dispositivi Windows. Non ha più importanza il tipo di microfono utilizzato dai partecipanti alla riunione. In un post sul blog, Microsoft ha dichiarato: “Il riconoscimento intelligente degli oratori di Microsoft analizza le caratteristiche vocali distinte di ciascun oratore, come intonazione, tono e stile di conversazione. La consideriamo come un'impronta vocale per ogni partecipante, simile a un'impronta digitale per la sua voce”.

Teams Rooms: disattivato il rumore di fondo per migliorare la voce

Oltre a identificare ciascun relatore nelle trascrizioni delle riunioni Teams Rooms, la tecnologia di riconoscimento dell’oratore disattiverà anche il rumore di fondo per tali relatori. Ciò farà in modo che le loro voci arrivino molto più chiaramente del normale. Gli utenti possono procedere e configurare il proprio profilo vocale digitale in modo che Teams Rooms possa identificare ciascun relatore in una riunione. La funzione di riepilogo smart di Copilot può quindi etichettare meglio le parole di ogni persona in una riunione per trascrizioni e riepiloghi delle riunioni. Inoltre, può etichettare anche eventuali azioni da compiere per ciascun partecipante alla riunione.

Microsoft afferma inoltre di disporre di funzionalità di sicurezza per la raccolta dei dati vocali e facciali utilizzati da Copilot per Teams Rooms. Come riportato dall’azienda: “i dati vocali e facciali degli utenti vengono crittografati quando sono inattivi e in transito e sono protetti dalle politiche e dalle pratiche di sicurezza e privacy di Microsoft. I dati vocali e facciali degli utenti vengono archiviati nella stessa area dei dati di Microsoft Teams e l'archiviazione è conforme al GDPR. Gli utenti possono annullare la registrazione del proprio profilo vocale o facciale in qualsiasi momento. I profili vengono eliminati automaticamente quando un account Teams viene eliminato o se non viene utilizzato per un anno”. Le nuove funzionalità di riconoscimento vocale verranno successivamente estese alle app desktop Teams per le aziende che consentono ai dipendenti di utilizzare i propri dispositivi. Teams Rooms su Android utilizzerà questa funzionalità nel 2025.