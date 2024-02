Teams: presto accesso a riunioni aziendali con account personale

Lo scorso dicembre, una nuova voce nella Microsoft 365 Roadmap annunciava che la società avrebbe presto aggiunto una funzionalità che avrebbe consentito agli utenti che dispongono di un account personale Microsoft di partecipare a una riunione di Teams lavorativa o scolastica. Oggi questa funzionalità è disponibile per i membri del programma Teams Insider. In un post sul blog, Microsoft ha affermato che in passato, se un utente avesse tentato di accedere al proprio account personale di Microsoft Teams in una riunione di questo tipo, avrebbe dovuto partecipare come ospite. Inoltre, si sarebbero dovuti limitare ad utilizzare la versione web di Teams. Adesso, i membri Insider possono accedere a una riunione di Teams lavorativa o scolastica con il proprio account personale nella versione Windows 11 dell'app Teams. In teoria, ciò dovrebbe offrire agli utenti un'esperienza complessiva migliore rispetto all'accesso come ospite sull'app web.

Teams: come accedere alla funzionalità riservata agli Insider

Questa nuova funzionalità verrà implementata gradualmente. Inizialmente gli utenti potranno accedere alle riunioni aziendali o scolastiche con account personale toccando un collegamento a una chat o community. Se si desidera provare la nuova funzionalità, ma non si è ancora membri Insider basta aprire l’app gratuita, e accedere alle impostazioni. In questa scheda è possibile trovare la sezione del programma Teams Insider. In seguito, basta semplicemente cliccare sul pulsante “Partecipa” e questo ti consentirà di accedere alle funzionalità dedicate agli Insider. Per rendere effettive le modifiche, bisognerà riavviare l’app. Da questo momento si potrà accedere alle riunioni aziendali o scolastiche con il proprio account personale.

Al momento, Microsoft ha reso disponibile soltanto la prima fase di questa funzionalità. L’azienda di Redmond non ha specificato quando verranno lanciate le altre fasi per gli Insider. Inoltre, non è ancora chiaro se gli utenti potranno anche utilizzare le normali app di Teams per accedere con il proprio account. Per saperlo bisognerà attendere le prossime comunicazioni ufficiali da parte della società statunitense.