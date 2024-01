Teams: Microsoft introdurrà Intelligent Recap entro gennaio

Microsoft è piena di sorprese. Nonostante le vacanze, la società ha annunciato in sordina un paio di novità che verranno introdotte su Microsoft Teams a partire da questo mese. La prima di queste riguarda gli utenti destkop e Mac della piattaforma. L’azienda di Redmond prevede infatti di aggiungere la funzionalità Intelligent Recap per gli utenti che utilizzano Teams con il chatbot Copilot. Tale funzione è stata aggiunta per la prima volta a maggio 2023 e consente agli utenti di Teams Premium che hanno perso una riunione online o semplicemente non hanno prestato molta attenzione durante l'evento, di ottenere un riepilogo della riunione creato dall'intelligenza artificiale.

Microsoft: come funziona Intelligent Recap su Teams

L’annuncio di Intelligent Recap è stato rilasciato, come al solito, sul sito ufficiale di Microsoft 365 Roadmap. Come riportato sulla descrizione della funzionalità: “Gli utenti Copilot possono accedere ad intelligent recap dopo le riunioni per ottenere un riepilogo della riunione. Questo include: marcatori personalizzati sulla sequenza temporale per sfogliare facilmente le registrazioni in base a quando ti sei unito o sei uscito, quando è stata condivisa una schermata e quando è stato menzionato il tuo nome; sfogliare le registrazioni per relatori, capitoli e argomenti; nonché accedere alle note della riunione, alle attività generate dall'intelligenza artificiale e passare alle menzioni dei nomi nella trascrizione”.

Oltre a Intelligent Recap, nel corso di questo mese Microsoft implementerà un’altra funzionalità per gli utenti di Teams desktop e Mac. La società statunitense introdurrà infatti un modo più semplice per condividere le informazioni di contatto su Teams. Come si legge ancora sul sito Microsoft 365 Roadmap “Gli utenti Teams possono ora condividere le informazioni di contatto di qualcuno che non è in chat per consentire ad altri di conoscere facilmente altri collaboratori”. Naturalmente, queste non saranno le uniche aggiunte a Teams per il 2024. Microsoft annuncerà infatti nuove funzionalità per la sua piattaforma a cadenza settimanale (o quasi). Per quanto riguarda Intelligent Recap e la condivisione semplificata delle informazioni di contatto, queste saranno rilasciate nelle prossime settimane.