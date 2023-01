TCL Moveaudio S108: auricolari wireless TOP a prezzo WOW (-38%)

Se fai presto oggi puoi mettere le mani su degli auricolari wireless eccezionali a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello TCL Moveaudio S108 a soli 18,50 euro, invece che 29,90 euro.

Grazie a questo sconto del 38% avrai un notevole risparmio e sopratutto delle cuffiette senza fili con un audio stupendo. Potrai ascoltare musica e fare chiamate senza rumori di sottofondo. Le puoi anche usare per le attività sportive dato che sono resistenti all'acqua e hanno un'ottima autonomia.

TCL Moveaudio S108: ottimo sound senza distrazioni

TCL Moveaudio S108 riescono a offrirti un esperienza di ascolto davvero eccellente, con bassi profondi e un suono chiaro e ricco di sfumature. Grazie alla tecnologia ENC il rumore di sottofondo viene ridotto notevolmente, così riuscirai a percepire ogni canzone al meglio. Il microfono integrato capta la tua voce e la restituisce sempre forte e chiara.

Hanno un design minimal, sono leggere e comode da indossare. Si adattano perfettamente all'orecchio senza dare fastidio e isolando bene. Rimangono stabili anche se ti muovi o corri. Possiedono una connessione stabile anche a distanza e una bassissima latenza. Sono impermeabili con certificazione IPX4 e quindi le puoi usare tranquillamente all'aperto, anche per fare sport. Infine, possono durare per 6 ore con una singola ricarica e fino a 20 ore grazie alla custodia.

Non perdere questa fantastica occasione. Devi essere rapido perché le unità disponibili a questo prezzo non sono molte. Per cui vai ora su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless TCL Moveaudio S108 a soli 18,50 euro, invece che 29,90 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.