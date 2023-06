TCL 30SE: smartphone a MENO di 100€ solo su Amazon

Se vuoi uno smartphone a costo bassissimo che non deluda, allora non devi perdere assolutamente questa occasione che sto per segnalarti. Vai su Amazon adesso e metti nel tuo carrello TCL 30SE a soli 99,99 euro, invece che 124,99 euro.

Già il prezzo originale non è molto alto, ma con questo ulteriore sconto è davvero da prendere al volo. Anche perché, nonostante il costo basso questo è uno smartphone dalle ottime prestazioni. Con uno scomparto hardware eccellente, una fotocamera pazzesca e una batteria gigante. Inoltre è anche Dual Sim.

TCL 30SE: smartphone economico senza delusioni

È chiaro che quando il prezzo è così basso la prima cosa che ci si chiede è se poi il prodotto sia di qualità. TCL 30SE offre ottime prestazioni nonostante il prezzo mini. Ha un processore Octa-core con 4 GB di RAM e Android 12. Per cui risulta fluido e veloce. Gode di un ampio display HD+ da 6,52 pollici.

In questa versione hai a disposizione 64 GB di memoria interna che potrai espandere fino a 512 GB con una microSD. Possiede una batteria enorme da 5000 mAh in grado di durare a lungo. E poi ha una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, macro e di profondità da 2 MP e camera frontale da 8 MP. E puoi inserire 2 schede Sim.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo TCL 30SE a soli 99,99 euro, invece che 124,99 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

