Tavoletta grafica Wacom Intuos: disponibile su Amazon a SOLI 99,99 Euro

Chi disegna lo sa bene, per molte realtà dei giorni nostri è davvero difficile lavorare senza un supporto tecnico elettronico, come richiesto dalle aziende, come è anche difficile farsi affascinare da questo mondo dopo essere stati legati al romanticismo della carta e della matita. Per questo le tavolette grafiche sono diventate indispensabili per disegnatori e lavoratori, strumenti estremamente precisi e che vi faranno disegnare direttamente su PC. Anche Wacom si è destreggiata da sempre in tali apparecchi, e proprio la loro Intuos è da oggi su Amazon a un prezzo da non lasciarsi sfuggire.

Infatti, da oggi potrete acquistare in offerta su Amazon la tavoletta grafica Wacom Intuos Medium a soli 99,99€, con uno sconto del 41% e un risparmio di ben 70,00€ per il vostro portafoglio.

Tavoletta grafica Intuos Wacom: l'eleganza da ufficio

Si tratta di una tavoletta grafica da 7 pollici, e quindi di dimensione Medium, adatta all'editing fotografico e al disegno. Dispone chiaramente di una penna sensibile alla pressione che porterà il vostro "segno" sul dispositivo ad essa collegato, il che la rende anche ideale a home Office & e-learning.

La tavoletta grafica Wacom Intuos supporta inoltre la HomeSchooling e il lavoro da remoto grazie al software di prova pedagogico gratuito per 3 mesi. State tranquilli per la compatibilità, dato che sarà possibile connettere la Intuos a Mac, Chromebook o PC tramite USB, ed utilizza un software scaricabile gratuitamente dopo la registrazione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.