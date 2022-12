Tavoletta grafica GAOMON: perfetta per lezioni e conferenze a distanza (oggi a metà prezzo)

Dopo la pandemia, il mondo del lavoro è cambiato. Il numero delle lezioni e conferenze stampa a distanza è cresciuto in maniera esponenziale, portando milioni di persone a reinventarsi o adattarsi a situazioni completamente nuove. Per fortuna la tecnologia non si è fatta trovare impreparata, proponendo soluzioni sempre nuove.

Un esempio su tutti? La tavoletta grafica con penna GAOMON S620, oggi in super offerta su Amazon a metà prezzo: 22,99 euro invece di 45,99 euro. Il modello in vendita comprende sia la tavoletta grafica S620 sia la penna a tecnologia passiva: puoi collegare il dispositivo tramite il cavo USB al computer (PC Windows o Mac) o a qualsiasi smartphone Android (sfruttando in questo caso la funzione OTG). Prendi al volo l'offerta, il prezzo potrebbe tornare a listino pieno prima della fine della giornata.

Tavoletta grafica GAOMON S620: imperdibile a metà prezzo

GAOMON S620 è la soluzione ideale non solo per svolgere lezioni e conferenze online, ma anche per il fotoritocco e la realizzazione di disegni di ingegneria. Deve il suo grande successo a una larga compatibilità con i programmi di videoconferenza come Zoom e XSplit, ma anche alle applicazioni Office come PowerPoint. In più le sue dimensioni sono perfette per la portabilità: porta la tavoletta grafica con te ovunque sei, a scuola, in ufficio o in vacanza.

Un altro suo punto di forza la penna con tecnologia passiva, che non richiede cioè né batteria né (di conseguenza) alcuna ricarica per funzionare. Puoi usarla in maniera continua, senza doverti preoccupare di interruzioni del tratto dovute a un livello di carica più basso.

Non aspettare oltre, quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili. Approfitta dello sconto del 50% di Amazon sulla tavoletta grafica GAOMON S6260, tua a soli 22,99 euro ancora per poche ore.

