Tastiera Wireless MULTIDISPOSITIVO Logitech ad un prezzo MAI VISTO PRIMA

Tastiera Wireless Bluetooth Logitech K380, oggi disponibile su Amazon a soli 28 euro grazie ad uno sconto top del 23%.

Tastiera Wireless Bluetooth Logitech K380: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tastiera Wireless Bluetooth Logitech K380 è uno strumento ideale per ottimizzare la tua postazione di lavoro ovunque ti trovi.

Questo modello Logitech è multidispositivo: ciò vuol dire che puoi collegare fino a 3 dispositivi Bluetooth che supportano una tastiera esterna con Easy-Switch. In più la sua compatibilità è super estesa: puoi utilizzarla con Windows, Mac, ChromeOS, Android e iOS (iPhone o iPad).

È leggera e di piccole dimensioni oltre ad offrire tutte le funzionalità in un layout minimalista, che consente di portarla ovunque sia necessario digitare.

Un'altra caratteristiche di spicco è la lunga durata della batteria: non è necessario sostituire frequentemente le batterie in quanto questa tastiera Bluetooth wireless dura fino a 2 anni, a seconda dell'utilizzo.

La modalità di utilizzo è semplicissima ed intuitiva: puoi utilizzare la Logitech Keyboard K380 con il tuo cellulare, tablet o laptop in un attimo in quanto la tastiera rileva il dispositivo e mappa i tasti automaticamente in diversi sistemi operativi (Windows, Mac, Android).

