Tastiera Wireless HP adesso a META' PREZZO su Amazon

Ti sposti spesso? Non hai una postazione fissa di lavoro? Allora hai bisogno di dispositivi senza fili che non solo consentono di essere facilmente trasportati ma che siano più pratici possibili. Sei capitato nel posto giusto perché abbiamo appena scovato una piccola chicca per te. Si tratta della tastiera Wireless HP che ora su Amazon è scontata del 46%. Praticamente la paghi la metà del suo valore di mercato.

Adesso è tua a soli 32 euro, un prezzo davvero ridicolo per le caratteristiche di questo dispositivo che svolterà letteralmente la tua quotidianità.

Tastiera Wireless HP: connessione Multi-dispositivo e autonomia fino a 2 anni

Questa tastiera HP ha un'ampia compatibilità e funziona con diversi sistemi operativi come Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Android e iOS e anche con molteplici dispositivi quali per esempio notebook, tablet, smartphone e desktop.

In merito alla connettività è accessibile a qualunque dispositivo grazie alla connettività Bluetooth 5.2 Low Energy che può essere abbinata e rimanere connessa in modalità wireless con un massimo di 3 dispositivi. In tema di autonomia parliamo di un concentrato di energia che permette di lavorare ininterrottamente per ben 24 mesi, a casa, in ufficio o in viaggio grazie alle due batterie AAA.

HP pensa all'ambiente creando la tastiera HP 350 Bluetooth 692S8AA con il 60% di plastica riciclata a fine vita e dotandola di una confezione in cartone completamente riciclabile. Il suo design è stato interamente concepito per viaggiare, massimo confort grazie alle dimensioni piccole e compatte che offrono tanto spazio per allungare le dita e scrivere comodamente con i tasti di dimensioni standard. Nella confezione che arriva direttamente a casa tua trovi: ovviamente la tastiera HP, 2 batteria AAA, una guida rapida e una scheda di garanzia.

Prendila adesso su Amazon a soli 32 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.