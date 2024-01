La tastiera wireless da Gaming Logitech G715 con poggiapolsi è al 40%

Quella che ti sto segnalando è una promozione incredibile che non puoi assolutamente perdere. Se stai cercando una tastiera da gaming che offra delle prestazioni eccezionali vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G715 a soli 137,99 euro, invece che 229 euro.

Con questo sconto del 40% oggi puoi risparmiare ben 91 euro sul totale. Non è certo un'offerta che può durare a lungo quindi sii rapido.

Logitech G715 al minimo storico su Amazon

Questa spettacolare tastiera da gaming offre prestazioni incredibili che avranno un notevole impatto sulle tue sessioni di gioco e non solo. Questo perché ha tasti meccanici molto sensibili e ravvicinati in un layout compatto come il suo design.

Grazie alla sua compattezza la puoi mettere anche in una piccola scrivania dove non c'è molto spazio e incluso trovi un poggiapolsi a forma di nuvola per fare meno fatica.

È dotata di una retroilluminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani e si regola in base alla luce circostante. E la puoi personalizzare con colorazioni differenti in base ai tuoi gusti.

Puoi connetterla sia con il suo ricevitore che trovi incluso in modalità wireless che in modalità Bluetooth. E possiede una batteria bella grande che dura fino a 25 ore con una ricarica competa.

Fai alla svelta perché come ti dicevo è un'offerta molto allettante e quindi durerà un soffio. Per cui rima che sparisca vai su Amazon e acquista la tua Logitech G715 a soli 137,99 euro, invece che 229 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.