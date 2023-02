Tastiera Trust GXT 833 ad un prezzo misero su Amazon

A causa della serie di nuovi accessori di gioco sul mercato, i consumatori si trovano di fronte a una serie sconcertante di opzioni, che rendono difficile decidere l'acquisto. La scelta è vastissima e i prezzi variano a seconda della qualità dell'articolo. Trust GXT 833 Thado è una tastiera TKL (Tenkeyless) più piccola del 20% rispetto a una tastiera di dimensioni normali e una delle tante offerte di un'azienda che sta puntando molto sulla tendenza del gioco. È dotata di una piastra posteriore in metallo per garantire la stabilità e di un'illuminazione a LED multicolore. Acquistalo su Amazon a soli 19,99€ invece di 29,99€.

Poiché occupano poco spazio, le tastiere TKL sono molto richieste dai giocatori di computer; la caratteristica speciale di questa tastiera è che offre una libertà che non è possibile ottenere da altre tastiere. Se non si dispone di un tastierino numerico, si hanno meno opzioni quando si cerca di eseguire operazioni come i calcoli sulla calcolatrice del computer.

La robustezza del GXT 833 Thado balza subito all'occhio al primo utilizzo. Il telaio è realizzato quasi interamente in plastica, ma il suo retro è in metallo per conferirgli maggiore stabilità, il che ha perfettamente senso. Anche dopo maratone di gioco, la tastiera rimane perfettamente immobile. Questa affidabilità è fondamentale e Trust le ha conferito una qualità che gli utenti apprezzano molto. Anche il pannello posteriore non è regolabile in altezza, ma ha una piccola barra in cima che lo inclina leggermente per una posizione ergonomica fissa che potrebbe essere problematica se l'utente volesse cambiare l'angolo.

Sappiamo tutti che una tastiera meccanica comporta costi aggiuntivi; qui entra in gioco la tastiera a membrana Trust. La qualità uditiva di questa tastiera a membrana è elevata ma la sensibilità tattile è ruvida grazie alla plastica utilizzata per produrli. La sensazione migliora con l'uso continuo, il che è incoraggiante.

Il suono che questi tasti riproducono quando vengono premuti è spesso indicato come un vantaggio. In genere, le tastiere con struttura a membrana sono più silenziose, ma qui non siamo di fronte a una tastiera veramente silenziosa; se è questo che si vuole, la GXT 833 Thado non è il caso. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

