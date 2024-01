Tastiera e mouse wireless ECONOMICI? Il Kit Logitech MK295 è tuo a 33€

Hai da poco acquistato un computer e ti serve una tastiera e un mouse wireless senza spendere un capitale? Allora l'offerta che ti sto segnalando fa proprio al caso tuo. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Kit Logitech MK295 a soli 33,99 euro, invece che 53,99 euro.

Grazie allo sconto del 37% oggi puoi avere un notevole risparmio e soprattutto due magnifici dispositivi di qualità. Con la connessione senza fili puoi lavorare e giocare in completa libertà, anche comodo sul divano. Sono certamente la soluzione migliore per chi non vuole spendere tanto senza rimanere deluso.

Kit Logitech MK295: tastiera e mouse wireless eccellenti

Anche se il prezzo non è altissimo nemmeno senza sconto, questi due dispositivi sono garanzia di qualità e durano nel tempo. La tastiera è dotata di 8 tasti di scelta rapida e un tastierino numerico. Ha un profilo basso con tasti ben distanziati e robusti, anche abbastanza silenziosi per essere meccanici.

Il mouse è sagomato per garantire il massimo del comfort, è leggero e ha un sensore ottico molto preciso e veloce. Può tranquillamente scorrere anche senza il suo tappetino. Troverai incluso il loro ricevitore per collegarli velocemente e senza installazioni al tuo computer. Garantiscono una connessione molto affidabile fino a 10 metri.

Insomma a questa cifra non puoi proprio trovare di meglio. Quindi fai alla svelta. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Kit Logitech MK295 a soli 33,99 euro, invece che 53,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

