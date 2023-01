Tastiera meccanica Logitech PRO offerta ad un prezzo incredibile su Amazon

La tastiera Logitech PRO è caratterizzata da una struttura solida. La robusta struttura in plastica della tastiera le conferisce un soddisfacente senso di affidabilità. Nonostante sia realizzata in ABS, i tasti hanno una buona sensazione al tatto e non sembrano così economici come altri modelli. La retroilluminazione della tastiera Logitech PRO è eccellente. L'esclusiva retroilluminazione RGB su ogni tasto è abbastanza luminosa da essere visibile in pieno giorno. Acquistalo su Amazon a soli 74,69€ invece di 134,99€.

L'illuminazione laterale è minima e solo le legende sono illuminate su questi tasti. La tastiera Logitech G PRO contiene alcuni extra. I tasti F9-F12 consentono di accedere rapidamente ai controlli multimediali. I tasti F1-F12 sono programmabili e si può usare il tasto G-Shift per assegnare loro una serie di comandi secondari. È comodo poter assegnare la funzione G-Shift sia alla tastiera che a un mouse Logitech che la supporta. Oltre all'interruttore per l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione, questa tastiera dispone anche di una modalità di gioco che disabilita i tasti Windows per evitare di uscire erroneamente dal gioco. La Corsair K70 RGB TKL è un'ottima opzione se si desidera una tastiera che consenta di assegnare macro a qualsiasi tasto.

Gli interruttori GX Blue Clicky sono un'esclusiva della tastiera Logitech PRO. Gli interruttori sono prodotti da Kaihua e marchiati Kailh, ma sono stati sviluppati in collaborazione con Logitech. Gli interruttori tattili in questione presentano una gobba distinta che richiede una maggiore forza delle dita per essere superata rispetto a quella tipica delle tastiere meccaniche. Inoltre, il loro volume è molto elevato, il che le rende inadatte all'uso in un ambiente di lavoro silenzioso.

La tastiera Logitech G PRO è molto rumorosa a causa degli interruttori a scatto blu e non è quindi adatta all'uso in un ambiente di lavoro silenzioso. In termini di latenza, la tastiera Logitech G PRO è eccellente. La maggior parte delle persone non dovrebbe notare alcun tipo di ritardo. È possibile apportare numerose regolazioni a questa tastiera utilizzando il Logitech G HUB. Sia che si vogliano personalizzare le combinazioni di tasti o le luci RGB, è possibile farlo con facilità. Approfitta ora dello sconto del 45% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.