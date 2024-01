Tastiera meccanica Logitech dal Design UNICO: MEGA OFFERTA con SCONTO del 33%

La tastiera meccanica wireless POP Keys di Logitech, presentata nella vivace variante di colore Daydream, offre un'estetica accattivante con tonalità di menta, lilla, bianco e giallo, creando un'atmosfera caramellata con un tocco di fresco mojito. Questa tastiera è progettata per tablet e smartphone, offrendo un'esperienza di digitazione divertente e personalizzata.

Una delle caratteristiche distintive della tastiera è la presenza di 8 tasti emoji intercambiabili e 1 tasto menu emoji. La digitazione sulla tastiera POP Keys offre un'esperienza rimbalzante e divertente grazie ai tasti meccanici in stile macchina da scrivere. I tasti scavati consentono alle dita di rimbalzare con un piacevole click, clack e pop durante la digitazione.

La tastiera supporta la connettività multidispositivo, consentendo di abbinare fino a 3 dispositivi e passare facilmente tra di essi utilizzando i tasti Easy-Switch. È compatibile con Bluetooth o il ricevitore USB Logi Bolt su piattaforme come Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPadOS o iOS.

La durata della batteria è un punto forte di POP Keys. Inoltre, i tasti sono progettati per resistere a un elevato numero di battute, fino a 50 milioni. La tastiera è compatta e portatile, progettata per favorire una migliore posizione della spalla e della postura del corpo. Il design salvaspazio consente di riporla facilmente quando non in uso.

Su Amazon, oggi, è presente un super sconto del 33% su Amazon sulla tastiera meccanica di Logitech per un costo finale d'acquisto di 79,99€.