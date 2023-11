Tastiera meccanica Durgod Taurus K310 in offerta a META' PREZZO!

Che sia per giocare o per lavoro, una tastiera meccanica è sempre il meglio che si possa avere a disposizione, complice la qualità sia del feedback dei tasti, sia dei materiali che vengono utilizzati per la costruzione. Se sei pronto a cambiare la tua vecchia tastiera, o se stai pensando di acquistarne una per assemblare il tuo PC da zero, questa è l'occasione giusta! Con l'offerta su Amazon per la tastiera meccanica Taurus K310 di Durgod.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la tastiera meccanica Taurus K310 di Durgod a soli 66€, con uno sconto MOSTRUOSO del 50% sul totale: esatto, risparmierai ben metà del costo originale di 132€!

Prendere il Toro per i tasti!

Oltre alla qualità intrinseca del prodotto, Durgod K310 Dispone di un alloggiamento stabile con piedini regolabili in modo da poter appoggiare la tastiera ad un angolo per alleviare il carico dei polsi.

Inoltre la tastiera meccanica Taurus K310 di Durgod supporta il software DURGOD Zeus Engine, ed è compatibile con Mac e Windows. Il layout di questo modello di tastiera è tedesco.

