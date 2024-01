Tastiera Logitech piccola, ergonomica, pratica e retroilluminata al 38% DI SCONTO

Logitech è un'azienda leader nel settore delle periferiche e accessori informatici e oggi, su Amazon, spicca tra le varie offerte, lo sconto del 38% sulla tastiera targata proprio Logitech che viene venduta al prezzo finale di 79,95€.

Maxi sconto del 38% sulla tastiera Logitech

La tastiera Logitech MX Keys Mini rappresenta un compagno essenziale per la tua produttività, offrendo una connettività versatile con dispositivi come PC, iPad, Mac, Chromebook e Android. Grazie alle tecnologie di connettività ChromeOS, Bluetooth e Logi Bolt compatibility, questa tastiera si adatta facilmente a diversi ambienti operativi, garantendo una flessibilità d'uso senza precedenti.

La tastiera, dal design compatto e dal colore grigio chiaro, è progettata per offrire una digitazione precisa con tasti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita. La caratteristica speciale di tasti personalizzabili aggiunge un tocco di versatilità, permettendo una configurazione su misura per le tue esigenze.

Con un layout progettato per una precisione senza sforzo, la MX Keys Mini si presenta come una tastiera ergonomica portatile, ideale per accompagnarti ovunque lavori. L'illuminazione intelligente si adatta alle condizioni di luce, migliorando la visibilità dei tasti quando necessario. La connettività multi-dispositivo consente di collegare la tastiera a fino a 3 dispositivi.

La tastiera è alimentata tramite ricarica USB-C, garantendo una durata di 10 giorni con retroilluminazione attiva e fino a 5 mesi senza retroilluminazione. Inoltre, presenta un impegno ambientale con parti in plastica riciclata post-consumer certificata, riducendo l'impronta di carbonio a zero e ottenendo la certificazione di zero emissioni.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare la tastiera bluetooth di Logitech ad un prezzo davvero stracciato: sconto attivo del 38% e costo finale di 79,95€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.