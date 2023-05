Tastiera Logitech, ora su Amazon sconto del 39%

Il marchio Logitech non ha bisogno di presentazioni e chi usa il computer per lavoro o altro per molte ore al giorno conosce benissimo il comfort e l'efficienza dei suoi dispositivi. Perciò quando c'è un'offerta come questa non c'è altro da fare se non mettere subito il prodotto nel proprio carrello Amazon. Il prodotto in questione è la tastiera Logitech da gaming cablata, ora scontata del 39%.

Tastiera Logitech da gaming cablata: confortevole, funzionale e retroilluminata

Sebbene Logitech non abbia bisogno di presentazioni noi ci teniamo a fornirti tutti i dettagli di questa fantastica tastiera da gaming cablata, ecco riportati di seguito.

Illuminazione RGB . Questa tastiera da gaming è dotata di cinque aree di illuminazione RGB separate con ‎selezione dei colori da uno spettro di oltre 16,8 milioni di colori su questa tastiera da gioco con ‎cavo USB.

Resistente a prova di schizzi: la tastiera Logitech di dimensioni standard presenta una membrana che ‎protegge da sporco, briciole e spruzzi d'acqua . Questo è molto utile per affrontare i classici problemi di chi gioca tutti i giorni per molte ore consecutive.

Tasti Mech-Dome progettati per una risposta ‎tattile superiore e prestazioni simili a quelli delle tastiere meccaniche. Questo li rende ‎adattati all'esperienza di gioco dei gamer.

Gaming Matrix Anti-Ghosting ovvero prestazioni ideali per videogiochi. Questo ti consente di mantenere sempre il controllo quando si premono più pulsanti di gioco ‎simultaneamente.

E ancora controlla la traccia di sottofondo senza uscire dal gioco ‎grazie ai controlli multimediali dedicati che riproducono, mettono in ‎pausa e silenziano musica e video istantaneamente.

Logitech è praticamente il brand di accessori gaming più venduto al mondo. E ci sarà un motivo se tutti si affidano a questo marchio, no?

Ora non ti resta che mettere la tastiera Logitech nel tuo carrello Amazon e portartela a casa ad un prezzo super scontato.

