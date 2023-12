Se stai cercando una tastiera performante, funzionale e che agevoli il tuo lavoro sei nel posto giusto perché oggi abbiamo scovato un prodotto davvero molto interessante sia nelle prestazioni che nel prezzo. Su Amazon puoi acquistare tastiera Logitech MX Key per Mac ad un prezzo scontato di ben 46 euro.

Si tratta di una tastiera QWERTY wireless avanzata con tasti retroilluminati LED, compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iPad.

Tastiera Logitech: perfetta per il tuo lavoro e non solo

MX Keys per Mac è ottimizzata per macOS, compatibile con iPad e rifinita in Space Gray con il layout dei tasti Mac. Compatibile con i modelli Apple MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad.

La tastiera è ottimizzata per la suite Apple, con layout Mac e tasti Fn personalizzabili per un flusso di lavoro ideale. Usa Logi Options+ per personalizzare il layout. Disponi di una digitazione perfetta, bordi arrotondati si adattano alle dita, piacevoli al tatto. La superficie opaca rende la digitazione fluida e i riferimenti tattili guidano naturalmente la tua mano. Digita con sicurezza grazie al design stabile. La struttura con singola piastra in metallo regala una finitura elegante e minimalista, per una tastiera bella da vedere e da usare.

Dotata anche di illuminazione intelligente. Digita giorno e notte con l'illuminazione automatica a LED. I tasti retroilluminati si accendono quando avvicini le mani, adattandosi alla luce e risparmiando la batteria. Muoviti fluidamente tra dispositivi Apple diversi. MX Keys per Mac segue il mouse con supporto Flow da iPad a laptop o computer, per digitare, incollare e copiare come vuoi. E infine a tua disposizione una ricarica semplicissima. Usa un cavo di ricarica USB-C per continuare a giocare e lavorare. MX Keys funziona fino a 10 giorni con una ricarica e fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata.

Prendila ora su Amazon e risparmi 46 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.