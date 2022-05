Tastiera Logitech K780 in offerta con il 30% di sconto su AMAZON

La Logitech K780 è una tastiera compatta al 96% che può essere utilizzata con un'ampia varietà di dispositivi. Sebbene sia progettata per funzionare con smartphone e tablet, la tastiera è abbastanza grande e pesante, il che la rende meno adatta ai viaggi. La si può trovare su Amazon in offerta ad un prezzo davvero competitivo: solo 69,99€ invece di 103,99€.

Utilizza i tipici switch a forbice che richiedono una discreta quantità di forza per essere azionati; tuttavia, l'esperienza di digitazione complessiva è leggera e reattiva. Puoi usarlo tramite il suo dongle USB o tramite Bluetooth, e la sua funzione di abbinamento multi-dispositivo ti consente di accoppiare tre dispositivi contemporaneamente in modo da poter passare facilmente da un device all'altro. Sfortunatamente, manca di retroilluminazione e tasti macro-programmabili e, sebbene la sua latenza non dovrebbe influire sull'uso desktop generale, non è l'ideale per i giochi.

Inoltre sulla K780 ci sono tre tasti che puoi usare per sincronizzarti via bluetooth. La sincronizzazione è facile, basta tenere premuto uno dei tasti per attivare la modalità di associazione. Ci sono spie LED su ogni tasto EasySwitch per dirti quale è in uso. Attualmente la puoi acquistare risparmiando il 30% sul prezzo finale d'acquisto, uno sconto molto importante.

Ricordiamo che questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.