Il modello K380 è una tastiera wireless minuscola e fluida, in grado di sostituire la tastiera del desktop e di collegarsi facilmente a un massimo di tre dispositivi (compresi tablet e smartphone). Logitech continua a rilasciare tastiere Bluetooth "multidevice", dato che ormai la maggior parte delle persone possiede diversi dispositivi elettronici, come laptop, smartphone e tablet. Acquistalo su Amazon a soli 31,50€ invece di 58,99€

È possibile collegare Logitech K380 a tre dispositivi contemporaneamente e passare facilmente da uno all'altro grazie al comodo interruttore on/off. Due batterie AAA possono alimentarlo per un massimo di due anni e funziona con qualsiasi computer, tablet o smartphone abilitato alla tecnologia Bluetooth.

È possibile collegarla a un massimo di tre dispositivi contemporaneamente e passare da uno all'altro premendo uno dei tasti numerati "Easy-Switch" nell'angolo superiore sinistro della tastiera. La tastiera è in grado di identificare se viene utilizzata con un computer Apple, uno smartphone Android o iOS e di assegnare i tasti alle app e alle scorciatoie appropriate. Inoltre, è compatibile con Apple TV e con i device Chrome OS.

Il layout della tastiera e la sensazione dei tasti sono eccellenti. Il principale punto di forza della K380 è la sua compatibilità con molti dispositivi, ma Logitech sostiene anche che le due batterie AAA fornite in dotazione la faranno funzionare per ben due anni. Keys-To-Go di Logitech è una tastiera ultrasottile progettata per funzionare con diversi dispositivi, mentre Universal Folding Keyboard di Microsoft è ancora più piccola e si piega a metà. Se avete bisogno di una tastiera portatile ma non volete spendere troppo, uno qualsiasi di questi dispositivi farà al caso vostro. Approfitta ora dello sconto del 47% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su Tastiera Logitech K380 Bluetooth è l'ideale per ogni dispositivo ed è in offerta su Amazon inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.