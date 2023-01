Tastiera Logitech G213 Prodigy ad un prezzo PAZZO su Amazon

La Logitech G213 Prodigy è una tastiera da gioco molto amata nel settore ed è decente anche per l'uso in ufficio grazie tasti leggeri e separati. Acquistala ora su Amazon a soli 54,99€ invece di 87,99€.

Nel complesso, la Logitech G413 è molto bella oltre che potente. E' una tastiera meccanica con una qualità costruttiva significativamente migliore e i suoi switch Romer-G Tactile offrono una migliore esperienza di digitazione. Inoltre, ha un passthrough USB, la retroilluminazione ha impostazioni di luminosità e i tasti sono illuminati individualmente. D'altra parte, è dotata di un poggiapolsi integrato e di controlli multimediali dedicati. La retroilluminazione della G413 è limitata a un singolo colore rosso, mentre la G213 è multicolore.

La Logitech G213 Prodigy è una tastiera full-size e cablata, progettata per l'uso nei giochi ed è resistente agli schizzi fino a 60 ml di liquido. Gli interruttori meccanici danno quella sensazione di clic soddisfacente e si trovano in tastiere più costose come Corsair K95 RGB e Division Zero X40 Pro Gaming Mechanical Keyboard. Inoltre include la tecnologia anti-ghosting, quindi sarai in grado di premere più tasti contemporaneamente senza doversi preoccupare che alcune sequenze non vengano registrate.

C'è un pulsante sulla parte superiore della tastiera per spegnere l'illuminazione, nel caso in cui la utilizzi per lavoro durante il giorno. La società ti consente anche di assegnare macro ai tasti funzione F1-F12, ma sfortunatamente non esiste un set di tasti macro dedicati come sulle tastiere da gioco come la Corsair K95 RGB o Logitech G910 Orion Spectrum. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

