Tastiera Gaming Wireless RGB di Logitech con switch GL-Tactile: quasi 100 euro di sconto su Amazon

La Logitech G915 LIGHTSPEED è la tastiera gaming meccanica wireless migliore sul mercato grazie alle prestazioni eccezionali e al suo design sofisticato. Grazie ai suoi switch GL-Tactile, un sistema LIGHTSYNC RGB per l'illuminazione e una durata della batteria straordinaria, è pronta a portare la tua postazione di gioco al livello successivo. Acquistala ora su Amazon a soli 169,99€ invece di 252,16€.

La G915 LIGHTSPEED è dotata di switch meccanici GL-Tactile, che offrono una sensazione tattile precisa e un feedback reattivo. Questi switch sono progettati per durare nel tempo, garantendo una performance affidabile per tutte le tue sessioni di gioco.

L'illuminazione LIGHTSYNC RGB ti consente di personalizzare l'aspetto della tastiera con milioni di colori e numerosi effetti luminosi. Puoi sincronizzare l'illuminazione con i tuoi giochi preferiti o con la musica per un'esperienza visiva coinvolgente.

Ma nonostante tutto questo, è incredibilmente sottile e leggera, senza compromettere le prestazioni e la potenza. La durata della batteria di oltre 30 ore ti permette di giocare senza interruzioni per lunghi periodi, senza doverla ricaricare frequentemente.

Il layout QWERTY US offre una disposizione familiare delle tasti e una facile adattabilità per i giocatori. La connessione wireless LIGHTSPEED offre una latenza ultrabassa, assicurando che ogni pressione di tasto venga catturata immediatamente. Approfitta ora dello sconto incredibile che ti permetterà di risparmiare quasi 100 euro su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

