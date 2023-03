Tastiera Gaming SteelSeries Apex 3: OTTIMO SCONTO su Amazon da oggi

I videogiocatori sono senza ombra di dubbio una delle categorie più esigenti nel campo della tecnologia, soprattutto se si tratta di hardware per far performare al meglio il proprio PC, e non si parla solamente di componenti interni, ma anche di periferiche come cuffie, mouse e tastiere. Proprio di queste ultime se ne trovano davvero degli più sparuti tipi in giro, ma sono poche quelle che sanno davvero adattarsi all'utente. Una di queste è la SteelSeries Apex 3, che da oggi è anche a un prezzo più basso.

Infatti da oggi in offerta su Amazon potrete acquistare la tastiera da gaming SteelSeries Apex 3 a soli 59,99€, con uno sconto del 25% e un risparmio di circa 20,oo Euro.

SteelSeries Apex 3: la tastiera da gaming per voi

Si tratta di una tastiera con layout italiano QWERTY con 104 tasti (tastierino numerico compreso). Quest'oggetto possiede un grado di protezione IP32 contro i danni accidentali da versamento di liquidi. Oltre alla sicurezza però c'è anche comfort e stile, con l'illuminazione RGB a 10 zone, switch ultra silenziosi con rumorosità quasi nulla, e poggiapolsi magnetico di alta qualità.

L'unico accorgimento che viene richiesto all'utente, per avere la tastiera da gaming SteelSeries Apex 3 sempre al meglio, è quello di aggiornare regolarmente il firmware attraverso lo SteelSeries Engine. Un prodotto capace di dire la sua, a un prezzo a dir poco ragionevole.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.